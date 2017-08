Av ypperste klasse

NAMSOS: Gospelkoret Salt åpnet gospelnatta i Namsos kirke litt pyntelig, men etter et par tre låter løsnet det skikkelig, og da ”Take me to the water” runget i murveggene reiste gjestene fra Riga seg på galleriet og jublet for sine norske verter og venner.

For en som ikke driver med musikk, og ikke synger andre steder enn i bilen (uten passasjerer) er det å vurdere prestasjonen til sangerne fra Latvia komplett umulig.

Men hvis man skal tillate seg å synse etter en konsert som i alle fall publikum satte enormt stor pris på, er det to ord som ramler ned i hodet – mektig imponerende eller mektig og imponerende

Både måten koret leker med stemmene på, enkeltprestasjoner fra solistene og ikke minst den gleden og intensiteten de legger i å framføre sangene- og budskapet i sangene på.

Den som lukket øynene og lot musikken ta over sanseinntrykket befant seg ganske raskt langt sør i USA med tanke på lydbildet og stemmebruken.

Sjarmørprisen gikk med trampeklapp til jentene som i løpet av en uke på gospelcamp virkelig har fått sving på sakene. Og når de dro i gang ”Get together” slet publikum med å sitte rolig i kirkebenkene.

Elina Karpinska kantor og musikalsk leder for gospelkoret Salt fikk velfortjent heder for at martnasgospelen i år kunne markere at det er ti år siden gospel kom på martnasprogrammet.

For mange ble det også et hyggelig gjensyn med Steinar Floberg, tidligere sokneprest i Overhalla som hadde tatt turen fra Sørlandet for å være kvelden konferansier.

Avslutningsvis sang de to korene sammen. Om du ikke var der torsdag kveld, så benytt sjansen hvis den byr seg. Du behøver ikke være spesielt religiøs for å sette pris på gospel fra øverste hylle.