Varebil kjørte ned folk i Barcelona - flere drept

BARCELONA: Politiet bekrefter at minst én mistenkt har barrikadert seg inne på en restaurant i nærheten etter angrepet, skriver AFP.

Politiet i den populære turistbyen bekrefter også at det finnes døde etter at en hvit varebil kjørte opp på et fortau og traff flere personer på Ra Rambla. Minst 13 skal være skadet, ifølge CNN.

Flere spanske medier melder at det skal være snakk om så mange som 13 drepte hittil.

Gaten La Rambla er en populær paradegate og tiltrekker seg store mengder mennesker. Det bugner av både butikker og fortausrestauranter.

VG skriver at politikilder sier til El Pais at føreren av en hvit varebil kjørte over flere personer, før vedkommende stakk av til fots.

Føreren skal ennå ikke være pågrepet, og en politiaksjon er i gang, opplyser avisen.

Pressevakt hos Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, sier til VG at de jobber med å kartlegge situasjonen.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er direkte involvert. Vi følger situasjonen fortløpende, sier Haavardsdatter Lunde til VG og legger til:

– Vi oppfordrer nordmenn som befinner seg i området til å ta kontakt med sine pårørende.