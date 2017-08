Avtale om å bygge to nye fartøy

FLATANGER: Fartøyene er av typen BMF 35 på tre ganger elleve meter og med plass til åtte personer. Fartøyet er designet av Innovation AS.

– Vi er stolte av at Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk velger oss som leverandør. Denne modellen er innovativ og har gode sjøegenskaper, som gjør at den blir lett å håndtere for brukerne, mener salgsleder Jørgen Østvik i Folla Maritime Service.

– Vi har igjen valgt Folla Maritime Service som leverandør, siden vi er veldig fornøyd med kvaliteten på de tidligere fartøyene levert av dem. I tillegg er nærhet og muligheten for god oppfølging viktig for oss, sier Marius Olsen i Bjørøya AS.