Bidrar til tryggere martna

NAMSOS : – De to siste årene har det vært veldig bra, og vi håper på det samme i år. Vi ser at tilstedeværelse i gatene har god effekt, og har det samme opp- legget som tidligere, sier ungdomskontakt og SLT- koordinator Cathrin Gulstad.

Nå ønsker de også at flere foreldre skal være med og hjelpe til under martnan.

– Vi jobber for at ungdommene skal ha det trygt, men det er viktig å presisere at vi er et tillegg til foreldrene, ikke i stedet for dem, sier Gulstad.

Foreldreengasjement er nemlig en viktig faktor for at det ikke skal oppstå uønskede situasjoner.

– Målet vårt er å heve debutalderen for å drikke alkohol og å engasjere foreldrene. Vi er kjempefornøyd med at det er mindre slagfyll, men det er ikke ei hvilepute. Vi har ikke anledning til å kjøre heim alle ungdommene og ta en prat med foreldrene, så det er viktig med et godt samarbeid og at foreldre tar ansvar, sier Morten Heggdal i politiet.

Daglig leder i Namsos næringsforening, Amund Lein, mener at samarbeid er viktig, og at flere foreldre hadde hatt godt av å komme seg ut for å se hva som skjer.

– Det kan være preventivt at de tar seg en tur for å se hva som skjer, og at de da også er med på å dra lasset. Det er også viktig å lage avtaler på levering og henting av ungdommene, for vi ser at de som har slike avtaler er i mye bedre form enn de som ikke har det.

– Det handler om forebygging. Ungdommene er i en utprøvende fase, så det er viktig å bry seg og være sementen mellom de utfordringene ungdommene står overfor, sier Gulstad.