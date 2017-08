Flytter martnasfesten under tak

NAMSOS: - Vikaren i yr.no har ikke greid å bestemme seg de siste dagene - værvarselet har vekslet noe voldsomt. Da jeg sjekket yr.no fredag morgen, og varselet for Namsos viste 30 mm nedbør lørdag kveld, bestemte vi oss for å ta grep, forklarer martnasgeneral Jørn Opdahl.

Han takker for stor velvilje fra både Namsos Industriselskap AS, Namsos kommune og dugnadsfolk som på kort varslet har gjort flyttinga mulig.

- Vi er avhengig av at det kommer mye folk på martnasfesten, og da er det greit å kunne garantere publikum en trivelig kveld. Derfor rigger vi opp bord, benker og kiosker på samme måte som vi hadde planlagt ute i gata - forskjellen er bare at vi flytter alt inn under tak, forklarer Opdahl.

- Hva betyr dette for dere som arrangør?

- Det innebærer litt mer jobb og blir selvsagt litt dyrere med tanke på leie av lokale. Men økonomisk blir det langt billigere enn at det ikke kommer folk. Nå håper jeg at folk som har vært i tvil på grunn av værvarselet kommer på festen, oppfordrer Jørn Opdahl.

Han er ikke ukjent med fabrikklokalene som har stått tomme siden Nexans ble lagt ned for over ett år siden.

- Jeg arrangerte faktisk avskjedsfesten for bedriften i hallen og er derfor kjent med lokalene, forklarer Opdahl.

Selv om arrangementet flyttes, er det de samme artistene som skal gi folket en skikkelig martnasfest: Return, Stage Dolls og Stiv Kuling.

- Ettersom det er Sirkus Bytomta som har serveringa i Nexans-bygget under festen, stenger de utestedet lørdag kveld, opplyser Opdahl.