Kraftig beruset mann kjørt heim fra byen

NAMSOS: Klokka 00.51 natt til fredag ble en mann i 50-åra ble kjørt hjem fra byen etter å ha vært kraftig påvirket av alkohol.

Han skal ifølge politiet ha blitt bortvist fra et utested i Namsos flere ganger, noe som resulterte i at politiet til slutt måtte gripe inn.

Mannen er en kjenning av politiet, opplyser operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt.

– Vi har mange meldinger på denne mannen, sier han.

I tidsrommet 02.25 -02.50 avholdt politiet en promillekontroll på Sjøåsen. Fire sjåfører ble kontrollert, og alle var edru.

Selv om dagen vil starte litt grått i ytre og midtre strøk av Namdalen vil det lysne opp, og bli skyfri himmel og 19 grader i løpet av kvelden. Det melder Yr.no. Indre Namdal vil få en overskyet dag med temperaturer rundt 13 grader.

Torsdag kveld ble Europa nok en gang rammet av terror da minst 13 personer ble drept i et lastebilangrep i Barcelona torsdag. Klokka 01.30 ble Spania utsatt for et nytt angrep. Fem personer ble skutt og drept i forbindelse med angrepet 100 kilometer sør for Barcelona, skriver VG.

Rosenborg sikret seg et godt utgangspunkt før siste og avgjørende kamp i play-off kampen til Europa League etter å ha slått Ajax 1-0 på bortebane.

