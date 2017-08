Flytter martnasfesten til NTE Arena

NAMSOS: Martnasgeneral Jørn Opdahl opplyser at de i samarbeid med Namsos kommune og Scandic Rock City Hotell har besluttet å flytte martnasfesten lørdag kveld til NTE Arena og Scandic Rock City Hotell.

- Det ville blitt for utfordrende å ha et så stort arrangement i Nexans-bygget. Det er regulert til industriformål og ikke godkjent for konsert. Nå har vi fått Namsos kommune og Scandic Rock City Hotell med på laget, og tar sikte på å arrangere en kjempefest i NTE Arena, sier Opdahl.

NTE Arena har kapasitet til å ta 1.100 personer. Klokka 12.00 lørdag var det solgt cirka 600 billetter til martnasfesten med Stiv Kuling, Return og Stage Dolls.