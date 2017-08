Flere voldshendelser og narkotikabeslag natt til søndag

NAMSOS: I to-tida natt til søndag ble politiet kontaktet i forbindelse med at flere personer hadde kranglet og slåss utafor Shell Østre i Namsos. Hva som har skjedd er fortsatt litt uklart for politiet, som har tre navn på blokka etter hendelsen.

– Det vi vet er at en av dem skal ha blitt skallet ned og sparket på, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Slåssing og nedskalling

Klokka 03.30 fikk politiet melding om at en mann hadde skallet ned en annen utafor Shell Hylla i Namsos. Den fornærmede mannen i slutten av tenåra ble kjørt til legevakt etter nedskallinga.

– Offeret har navngitt gjerningsmannen og vurderer å anmelde han, sier operasjonsleder Tiltnes.

Da politiet var på stedet fikk de øye på en annen situasjon.

En mann i 20-åra hoppet inn i en maxi-taxi, før han klappet til en mann i 40-åra i ansiktet.

– Politiet har opprettet en straffesak på forholdet, forteller Tiltnes.

Slo og truet vaktene

I Snåsa gikk en mann i midten av 20 åra amok under en fest på samfunnshuset. Mannen skal ha gått løs på flere vakter, og skal ha slått en av de i ansiktet.

To politipatruljer rykket ut til Snåsa og var på stedet rundt klokka halv ett natt til søndag. Gjerningsmannen ble kjørt til Steinkjer der han ble satt i arrest.

To menn tatt med hasj

I tillegg har to menn erkjent bruk og besittelse av narkotika, etter at politipatruljens narkotikahund fant hasj i to forskjellige jakkelommer i garderoben i NTE-Arena.

Den ene – en mann i 20-åra – ble tatt med to gram, mens en mann i slutten av tenåra ble tatt med en mengde som politiet beskriver som småtteri.