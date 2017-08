Trenger langt flere libygg

LIERNE: Nå vil de bidra til å skape 130 nye arbeidsplasser i Lierne innen 2021. 59 arbeidsplasser er allerede skapt gjennom prosjekter som er avsluttet i bedriftene i kommunen som i 2015 ble kåret til årets omstillingskommune.

– Lierne utvikling ble etablert med hovedmål om å være ansvarlige for omstillingsprogrammet i Lierne fra 2015–2021, forteller Tove Hegdal Ingulfsvann som er rådgiver i selskapet. Hun er en av tre som er ansatt i Lierne utvikling.

Etter at Lierne kommune fikk tildelt omstillingsmidler, valgte de å etablere selskapet for å forvalte midlene.

– Vi skal være en pådriver for utvikling i Lierne gjennom å bistå bedrifter i utvikling og være en døråpner som gir rød og veiledning til bedriftene.

Positiv utvikling

– Hva er den største utfordringa for den som vil starte bedrift i Lierne?

– Mange synes det er utfordrende å ikke være i en by at avstandene kan være lengre enn hos andre konkurrenter. Ettersom det er så mange fordeler som kompenserer, er det jevnt og trutt ny etableringer som bidrar til positiv utvikling i Lierne.

Hun mener at den største utfordringa i Lierne er å få rekruttert nok folk til de nye arbeidsplassene.

– Næringslivet i Lierne er så i vinden at vi trenger flere libygg, sier Ingulfsvann.

Variert næringsliv

Daglig leder i Lierne utvikling, Tor Erling Inderdal, mener næringslivet i Lierne har skjønt sin rolle.

– Vi har et variert næringsliv som har skjønt sin rolle og skaper nye arbeidsplasser. Tidligere hadde vi en stor aktør i bakeriet, mens nå har vi mange, sier han og nevner bedrifter som Li-skifer, Blåfjell AS, Sørlibygg, Li-verten med flere.

Skal synliggjøre bygda

– Er ikke 130 nye arbeidsplasser veldig mye til Lierne å være?

– Det er et hårete mål. Men det er ingenting som tilsier at vi ikke skal klare det. Mye av jobben vår blir å hjelpe bedriftene for å være synlige utafor bygda for å tiltrekke seg nye ansatte, sier Inderdal.