Trodde det var en spøk

NAMSOS/GRONG: Det var Gro Bjørnsens lodd som ble trukket opp fra bøtta med omtrent 3,500 lodd i Namsos IL Fotball og Grong ILs store billotteri. Men da John Folke Ledang i NIL Fotball ropte opp navnet til Bjørnsen på Festplassen i Namsos lørdag ettermiddag, var det ingen som meldte seg.

Derfor tok han opp telefonen og ringte nummeret på loddet, men heller ikke nå fikk han svar.

Tok ikke telefonen

I Grong satt Gro Bjørnsen med mobilen i hånda da Ledang ringte, men hun tok ikke telefonen fordi hun ikke kjente igjen nummeret,

– Jeg pleier ikke å svare på ukjente nummer fordi det er så mange useriøse selgere som ringer, forklarer hun når NA får henne i tale litt senere på ettermiddagen.

Et søk på telefonnummeret gjorde henne heller ikke noe klokere, og hun unnlot derfor å ringe tilbake.

Så sendte Ledang en tekstmelding om at hun hadde vunnet bilen til en verdi av 191.000 kroner,

Helt overveldet

– Først trodde jeg meldinga var feilsendt eller at det var en spøk, men så fikk jeg se loddet jeg hadde tatt, sier Bjørnsen som etter å ha summet seg ringte tilbake til Ledang.

Da var seansen på Festplassen over, men han kunne fortelle henne at en splitter ny Ford Ka ventet på henne hos Otto Moe AS i Namsos.

– Jeg er helt overveldet, jeg har jo aldri vunnet noe som helst, sier Bjørnsen som forsikrer at hun har god bruk for bilen.