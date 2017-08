– Ingen som er her i dag er våre fiender

LEKA: – Jeg har jobba med meg selv for å få opp humøret og planlegge dette møtet slik at det blir nyttig. Det er veldig sterkt for oss å gå i gang med et møte som vi er så sterkt imot, sier Leka-ordfører Per Helge Johansen til NA like før møtestart i Herlaugshallen på Leka.

Jobber for reversering

Ordføreren sier det var utfordrende for ham å i det hele tatt møte opp.

– Jeg hadde ikke lyst til å møte opp. Men vi har tro på at vi får reversert vedtaket og få bygd videre på Leka, sier ordføreren som vektlegger at ingen av deltakerne på dagens møte er hans fiender.

Psykisk påkjenning

– Vi er ikke uenige. Det er ikke Nærøy, Vikna og Bindal som er våre fiender. Det er regjeringa. Det har vært en lag veg å gå psykisk for å bygge dette møtet slik at vi kan gjennomføre en dagsorden som jeg kan delta på. Det har vært vanskelig. Men det blir spennende, og jeg er veldig glad for at Geir Helljesen er her i dag. Vi skal være høflige og ordentlige – og så skal vi få reversert denne galskapen og få ei ny regjering.

