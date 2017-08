Stille natt i Namdalen

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bård Krogstad har intet å melde fra Namdalen, eller fylket for øvrig når avisa tar kontakt tidlig mandag morgen.

Oppholdsvær

Ser vi på været, ligger det an til å bli delvis skyet oppholdsvær på temperaturer mellom 10 og 12 gradet. Det meldes bygevær i varselet for Trøndelag og Møre og Romsdal, men det ser altså ikke ut til å treffe Namdalen, skal vi tro varselet.

«Opp i frisk bris mellom nordvest og nordaust. For det meste skyet. Regnbyger, utover dagen minkende bygeaktivitet», heter det i varselet.

Ingen store overraskelser fra Statens vegvesen mandag morgen. Oppdatert trafikkinformasjon finner du her. (Ekstern lenke)

Nye leiligheter

På Namdalsavisa kan du i dag lese at det er stor etterspørsel etter leiligheter i Rørvik, og at det nå er gitt klarsignal til å bygge 32 nye helt ut mot skipsleia.

Avisa melder også at næringslivet i Lierne er i vinden og at det kommunale utviklingsselskapet mener det trengs flere libygg.

Hos Trønder-Avisa kan du se høydepunktene fra gårsdagens kamp mellom RBK og Haugesund.

Krigsskip kolliderte

VG melder at ti sjøfolk er savnet og fem er skadet etter at et amerikansk krigsskip kolliderte med et handelsskip utenfor Singapore.

Dagbladet skriver at Donald Trump nå skal delta på et valgkamparrangement i Arizona, etter at han den siste tiden har vært omringet av en storm av fordømmelse og avsky.

Aftenposten har mandag morgen en sak om Bård Vegard Solhjell (SV) som mener Linda Hofstad Helleland (H) har sviktet som kulturminister.