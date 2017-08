Tenåringsgutt erkjenner voldsbruk mot skoleelev

NAMSOS: Advokat Rolf Christensen er oppnevnt som den siktedes forsvarer. Han satt i avhør med siktede fram til klokka 18.30 mandag.

– Han har erkjent de faktiske forhold, at han har skadet den andre gutten med en skarp gjenstand, sier Christensen til NA.

Begge guttene er av utenlandsk opprinnelse. Den ene er altså elev ved Namsos ungdomsskole, mens siktede er noen år eldre og går på en annen skole.

Visste av hverandre

– Hva for slags relasjon har de to?

– De visste av hverandre fra før, men de er ikke i familie, svarer Christensen.

– Har de vært lenge i Norge?

– Nei, det har de nok ikke, i alle fall ikke min klient. Han snakker veldig dårlig norsk, og avhørene er gjennomført med tolk til stede. Det var helt nødvendig, sier advokaten.

– Har din klient sagt noe om motivet for voldsutøvelsen?

– Ja, det har vært et tema i avhøret, men jeg vil ikke komme nærmere inn på det på dette tidspunktet, sier Christensen.

– Har det vært uoverensstemmelser mellom de to fra før av?

– Det ønsker jeg heller ikke å kommentere, svarer Christensen.

Fengslingsmøte?

Han forteller at politijuristene tirsdag vil ta stilling til om det blir aktuelt å begjære siktede varetektsfengslet.

Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273. Strafferammen er seks års fengsel. Ingen av de to er kjent fra politiet fra før.

– Hvordan har han taklet det å bli pågrepet av politiet?

– Han er tilsynelatende rolig og behersket, men alvoret siger nok sakte, men sikkert inn. Han forstår at det han har gjort vil få konsekvenser, og han er veldig opptatt av hvilken straff han kan vente seg, sier forsvarer Rolf Christensen.

Det skal ikke ha vært mange vitner til hendelsen Rektor Grete Mo tror ikke mange var vitne til voldsepisoden på Namsos ungdomsskole mandag morgen.

Pågrepet og siktet

– Vi fikk melding om hendelsen fra rektor ved skolen like før klokka 09 i dag. Det vi kan si er at det har vært en voldshendelse ved ungdomsskolen. Da vi ankom stedet var den fornærmede tatt hånd om av helsepersonell. Vi fikk beslutning om pågripelse, og en person er nå pågrepet og tatt inn til avhør, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen hos politiet i Namsos.

– Vi er veldig, veldig tidlig i etterforskninga og må kartlegge og ta avhør av eventuelle vitner for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Juliussen.

Ikke gjort beslag av våpen

NRK skrev tidligere i dag at eleven skal ha fått et stygt kutt ved bruk av en kniv. Etter det NA kjenner til skal det imidlertid ikke ha blitt brukt kniv under hendelsen.

Etterforskningsleder Juliussen sier til NA at det ikke er gjort beslag av våpen.

– Nei, ikke som jeg er kjent med, sier Juliussen.

– Ingen trenger å føle seg utrygge – Vi har ikke noe grunnlag for at elever ved Namsos ungdomsskole eller andre skolelever i Namsos skal føle seg utrygge på skolen etter det som har skjedd.

– Hvilken status har den pågrepne?

– Vedkommende har nå status som siktet, sier Juliussen som sier de nå jobber med å få oversikt over vitner til hendelsen.

Utskrevet fra sykehus

– Eleven er ikke livstruende skadet, sier Juliussen.

Ungdomsskolen opplyser på sin nettside mandag ettermiddag at eleven er blitt utskrevet fra sykehuset, hvor eleven har fått behandling etter voldsepisoden.

Elever og ansatte som har sett hendelsen eller har informasjon om hendelsen bes kontakte politiet i Namsos.

FAU-leder ved skolen, Lars Øvereng, ber foresatte henvende seg til sin elevs kontaktlærer dersom de har spørsmål knyttet til hendelsen.

– Elever som har behov for å snakke om hendelsen kan kontakte sin kontaktlærer som vil bistå med oppfølging. Undervisningen ved Namsos Ungdomsskole fortsetter som vanlig, sier rektor Grete Mo.

Skolen opplyser at det blir undervisning som vanlig tirsdag.