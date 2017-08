Ungdomsskoleelev skadet – en person er pågrepet og siktet

NAMSOS: – Hendelsen skjedde like før skolestart. Noen av våre elever var utenfor skoleområdet da en person som ikke er elev ved skolen kom og skadet en av våre elever. Eleven har blitt påført skader i ansiktet. Vedkommende kom opp til oss og ble øyeblikkelig sendt til Sykehuset Namsos, sier rektor Grete Mo.

Det skal ikke ha vært mange vitner til hendelsen Rektor Grete Mo tror ikke mange var vitne til voldsepisoden på Namsos ungdomsskole mandag morgen.

Pågrepet og siktet

– Vi fikk melding om hendelsen fra rektor ved skolen like før klokka 09 i dag. Det vi kan si er at det har vært en voldshendelse ved ungdomsskolen. Da vi ankom stedet var den fornærmede tatt hånd om av helsepersonell. Vi fikk beslutning om pågripelse, og en person er nå pågrepet og tatt inn til avhør, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen hos politiet i Namsos.

– Er vedkommende som er pågrepet også elev ved skolen?

– Det kan jeg ikke uttale meg om.

– Hva kan du si om skadeomfanget?

– Den fornærmede er tatt hånd om av helsepersonell. Noe mer enn det kan jeg ikke si. Vi er veldig, veldig tidlig i etterforskninga og må kartlegge og ta avhør av eventuelle vitner for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Juliussen.

Ikke gjort beslag av våpen

NRK skrev tidligere i dag at eleven skal ha fått et stygt kutt ved bruk av en kniv. Etter det NA kjenner til skal det imidlertid ikke ha blitt brukt kniv under hendelsen.

Etterforskningsleder Juliussen sier til NA at det ikke er gjort beslag av våpen.

– Nei, ikke som jeg er kjent med, sier Juliussen.

– Hvilken status har den pågrepne?

– Vedkommende har nå status som siktet, sier Juliussen som sier de nå jobber med å få oversikt over vitner til hendelsen.

Ikke livstruende skadet

– Eleven er ikke livstruende skadet, sier Juliussen.

Elever og ansatte som har sett hendelsen eller har informasjon om hendelsen bes kontakte politiet i Namsos.

– Elever som har behov for å snakke om hendelsen kan kontakte sin kontaktlærer som vil bistå med oppfølging. Undervisningen ved Namsos Ungdomsskole fortsetter som vanlig, sier Mo.