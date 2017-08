Mishandlingssiktet varetektsfengsles i sju uker

NAMSOS: 25. juli ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for vold mot sin samboer i Namsos.

To dager senere ble han varetektsfengslet i fire uker. Kjennelsen ble anket til Frostating lagmannsrett, men anken ble forkastet.

Hovedforhandling i oktober

Mandag fikk politiet medhold i å forlenge varetektsfengslinga med sju uker i Inntrøndelag tingrett, til saken kommer opp til hovedforhandling i oktober.

– Vi mener at det er stor fare for at siktede reiser fra landet dersom ikke han hadde fått forlenget varetekt. Politiet har som mål å ta ut tiltale i saken. Vi mener det er grunnlag for det, sier politiadvokat Åsta Elden til NA.

Risikerer fengsel inntil seks år

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 282; mishandling i nære relasjoner.

– Den siktede risikerer fengsel i inntil seks år, sier Elden om paragrafen som inkluderer trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold, andre krenkelser og alvorlig eller gjentatt mishandling.