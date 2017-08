Signerte kontrakt verdt 360 mill.

STEINKJER: Det skal bygges til sammen 5,4 kilometer ny veg, hvorav 1,6 kilometer blir i tunnel. De to tunnelene – Strømnestunnelen og Holmviktunnelen – er på henholdsvis 1.000 meter og 600 meter. I tillegg skal det bygges to bruer. Holmvikbrua på 42 meter og Eldbrua på 27 meter.

– Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseflytting, tunnel-, betong- og brubygging. Vi er glade for at vi sammen med Statens vegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, sier Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Prosjektet er det største utbyggingsprosjektet i vegsektoren noen gang i Nord-Trøndelag.

Byggestart blir i oktober 2017 og prosjektet skal være ferdig høsten 2019.