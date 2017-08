Frivillighet, trygghet og tillit

JØA: Det vil si, det var egentlig Fosnes-ordfører Trygve Sandvik som tok imot og ønsket velkommen til øya, og det gjorde han allerede på ferga. Og der delegatene til fellesmøtet på Leka ble møtt med protestplakater og en kommuneadministrasjon som brukte storbokstavene for å fortelle hvor forferdelig dette var, ble kommunestyrerepresentantene fra Namsos og Namdalseid møtt med varme håndtrykk og store smil.

Demokratiet fungerer

– Men vegen fram har vært lang, arbeidssom og krevende. Vi har møtt motbakker, At vi sitter her i dag er et uttrykk for at demokratiet fungerer. Vi sitter her i dag for å ivareta de demokratiske forpliktelsene vi som folkevalgte er satt til å ivareta, sa Fosnes-ordfører Trygve Sandvik.

Assisterende fylkesmann

Gerd Janne Kristoffersen kalte det en historisk dag.

– 1. januar 2020 skal tre bli til en. Dere har satt innbyggernes beste i sentrum, det har dere vært tydelige på, og jeg har tro på at dere greier det i Nye Namsos, sa Kristoffersen som utpekte Nye Namsos til en motor og interessant samarbeidspartner for andre kommuner, både lokalt og regionalt.

Over i historien

Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad fortalte at Namdalseid ble egen kommune i 1904.

– Om to år må vi lese om Namdalseid i historiebøkene. Da kommunereformen kom på sakskartet, så vi inn i framtida og spurte oss selv; hva vil være det beste for innbyggerne våre? sa han.

Lyngstad pekte på at forhandlingene fram mot intensjonsavtalen og tirsdagens møte har vært preget av trygghet og tillit, romslighet og raushet,

– Mye arbeid er gjort allerede, og vi er godt igang, selv om mye arbeid også gjenstår, En ting er jeg sikker på, og det er at vi vil lykkes, sa Lyngstad.

Skal samarbeide godt

Det var også Namsos-ordfører Arnhild Holstad, Hun pekte også på at møtet var historisk.

– Dette er en historisk hendelse av disse tre kommunestyrene, sa hun og viste til at de i løpet av tirsdagskvelden ville komme fram til hva den nye storkommunen skulle hete og hvor mange kommunestyrerepresentanter som skal ha plass i det nye kommunestyret.

– Som den største kommunen og regionsenter er det viktig at vi har et godt samarbeid med andre kommuner, sa hun og fortsatte:

– På sikt vil det som gagner naboen gagne oss,

Krokete og vanskelig veg

Fosnes-ordfører Trygve Sandvik var den eneste som ga uttrykk for at prosessen fram mot kommunesammenslåing hadde vært både kronglete og vanskelig.

– Det vekker sterke følelser når vi skal ta ei slik beslutning, Å ta stilling til kommunereformen vi i utgangspunktet var mot, var frustrerende. Da finansieringsplanen forelå, bød det på mer frustrasjon. Men vi så at framtida bød på utfordringer, vi var ikke store nok til å klare alle oppgaver, det innså vi, sa en ærlig Sandvik.

Han sa videre at intensjonsavtalen som er framforhandlet, i stor grad møter kommunens forventninger.

– Lokale tjenester skal bestå, de ansatte skal ha en jobb å gå til, vi skal ha utviklingsprosjekter – og ønsket om bru til Jøa lever videre, sa Sandvik som også er overbevist om at det er riktig for Fosnes å gå inn i en større kommune.

Navnet blir Namsos

Det bør ikke komme som noen overraskelse at navnet på den nye storkommunen blir Namsos. De tre kommunestyrene kunne også enes om at det nye kommunestyret skal bestå av 41 representanter.

I tillegg ble det gitt ei orientering om grensejustering for Lund, Det behandles senere.