Mopedfører kjørte uten lappen i Namsos

Politiet melder onsdag morgen om at de sent tirsdag kveld, nærmere bestemt klokken 23.38 stoppet og kontrollerte en mopedfører i Namsos sentrum.

Vedkommende kunne ikke fremvise gyldig førerkort, og ble anmeldt.

Perioder med regn

Fra yr.no meldes det om delvis skyet og perioder med regn i Namdalen i dag. Temperaturen er ventet å ligge mellom 10 og 13 grader.

– Skiftende, senere vestlig bris. I Namdalen skyet og perioder med litt regn, økende i kveld. Forøvrig opphold og perioder med sol, men i kveld tilskyende og etter hvert regn og regnbyger fra vest, skriver meteorlogen i tekstvarselet for Trøndelag.

Befolkningsøkning i Vikna

Hos Namdalsavisa kan du i dag lese at 5 av de 15 elevene som forrige uke startet på VG1 elektro ved Olav Duun vgs. er jenter. – Ei veldig gledelig utvikling, sier lærer Ole Anders Fougner.

Avisa kan også melde om en rekordøkning i folketallet i Vikna.

Trønder-Avisa kan melde om at en overlege ved Sykehuset Levanger mistet autorisasjonen i mars, etter å ha hatt kjærlighetsforhold til to tidligere pasienter. Avgjørelsen er påklaget.

Telefonsvikt

VG melder om at en teknisk svikt ved Sarpsborg fengsel førte til at innsatte ved hjelp av et enkelt tastetrykk kunne ringe ut av anstalten.

Dagbladets toppoppslag er en oppfølger på Johaug-dommen: Den forrige utøveren som ble behandlet i CAS etter å ha fått i seg det forbudte stoffet clostebol via kremen Trofodermin, fikk bare 12 måneder - uten å ha spurt legen om råd. Det får Therese Johaug-leiren til å reagere.

Aftenposten skriver at Høyres bystyregruppe i Oslo vil ha mer videoovervåking, politi og narkohunder i Oslo-skolen. Dette for å få bukt med problemene hos enkelte skoler.