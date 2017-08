Les NAs morgenrapport

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Rune Reinsborg har intet å melde fra Namdalen torsdag morgen. Bortsett fra en mann som kjørte uten førerkort i Levanger, har det gått stillle for seg i fylket for øvrig.

– Det har vært en stille natt, konstaterer han.

Været

– Nordvest bris, til dels frisk bris på kysten. Skyet, regnbyger. Fra i ettermiddag nord og nordaust bris. Enkelte regnbyger i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol, skriver meterologen i tekstvarselet torsdag morgen.

For Namdalen sin del, ser det ut til å bli for det meste opphold og temperaturer på mellom 7 og 12 grader, ifølge yr.no.

Skal du ferdes langs nordtrønderske veier kan det være greit å ta en titt på trafikkmeldingene hos Statens vegvesen her. (Ekstern lenke)

Storfangst på E6

Hos Namdalsavisa kan du lese at Utrykningspolitiet tok 12 førerkort i to laserkontroller i Namdalen i går.

Avisa melder også at bygging av ny landingsplass for helikopter på Namsos sykehus starter i januar neste år.

De skriver også at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kommer til Rørvik for å legge frem den nye PD-forskriften som nå har vært på høring.

Norske Skog er tema hos Trønder-Avisa. De melder om at de utsetter presentasjon av det nye refinansieringsforslaget for den gjeldstyngede bedriften.

– Vi vil gi det nye styret tid til å gå gjennom forslaget og diskutere det med relevante interessenter før offentliggjøringen, heter det i em børsmelding som ble sendt ut onsdag kveld.

Oslo-pressen

VG: Sp-Trygve kan halvere Aps skatteøkning.

Dagbladet: Bare to andre land i Europa tvangsreturnerer barnefamilier til Afghanistan i tillegg til Norge. Nå vil SV få Ap og Sp til å snu.

Aftenposten: Fire av fem mulige nullskattytere har en formue under 4 millioner kroner.