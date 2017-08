Mange vil se RBKs jubileumsshow

NAMSOS: Det melder showgruppa Kveli Rånes Bremseth i en pressemelding. Det er de som har ansvaret for Rosenborgs jubileumsshow som spilles i San Siro-salen på Scandic Lerkendal. Både premieren 29. september og showet påfølgende kveld er allerede utsolgt.

I tillegg til å vise fram showet «Helt i 100» skal også et Superlag bestående av Roar Strand. Charlotte Audestad og Trine Lise Olsen i aksjon. «Mini-Nils» har også insistert på å delta.

«Helt i 100» er en hyllest til Rosenborgs hundreårige historie, men har også et skrått sideblikk på de mindre kjente klubbene Lein og Brein som ikke har lyktes like godt, men som jubilerer med like stor stolthet som RBK.