Skilting uten tillatelse gir bot

NAMSOS: Innstillinga fra rådmannen før møtet i plan, byggesak og teknisk drift kommende uke er klar: Trio Media AS bør ilegges et overtredelsesgebyr på 5.000 kroner.

I november registrerte byggesaksavdelinga i kommunen at fasadeskilting på Grong Sparebanks nye lokaler var gjennomført uten søknad.

Trio Media har innrømmet og beklaget tabben.

«Grunnen til at vi ikke søkte var at det i lokalene (når det var bilhall) har vært skiltet i tilsvarende størrelse og type skilt. Som profesjonelt foretak er vi enig i at vi burde forsikret oss om det var nødvendig med byggetillatelse og dispensasjon før arbeidet startet. Vi beklager at dette ikke ble gjort», skriver de i en uttalelse til kommunen.