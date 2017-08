– Dette er uvirkelig

SANDNES: Og ikke nok med det; hun gjorde det med å senke sin personlige rekord med 17 sekunder på distansen. Fra 16,39 til 16,21,99.

– Det er helt uvirkelig, sa Wågan da hun hadde fått igjen pusten etter det som ble svært så spennende NM-øvelse.

Suveren spurt

Maria ga tidlig beskjed om at hun ville være med i fremste rekke. Rett fra start la hun seg i tredje posisjon, og der lå hun den første halvdelen av løpet.

Hennes på forhånd antatt sterkeste konkurrenter, Kristine Eikrem Engeseth og Runa Skrove Falch lå beskjedent an den første kilometeren, men kom etter hvert opp i gruppa sammen med Maria, som lenge telte seks utøvere.

En runde før mål var det klart at gullkampen ville stå mellom fire utøvere, og 200 meter før mål var kvartetten redusert til en duo – Wågan og 1.500 meter-spesialisten Engeseth. Løperen som på forhånd var den største favoritten.

Engeseth utfordret Wågan i siste sving, men namsoskvinnen svarte ettertrykkelig.

På oppløpet var det ingen tvil om hvem som var best. Hun passerte mållinja på ei tid som altså er langt under sin personlige rekord.

Akkurat det var nesten like stort som selve gullet, innrømmer hun.

– Det er nesten så jeg ikke tror det, sa Wågan og nærmest himlet med øynene over det hun nettopp hadde opplevd i Sandnes denne kvelden.

Vienna S. Dahle spurt slo Engeseth i kampen om sølvet på tida 16.22,62, mens Engeseth fikk 16.23,26.

Taktisk fulltreffer

På forhånd var taktikken klar. Hun skulle være forsiktig med å dra.

– Jeg fikk løpet helt slik som jeg ønsket. Jeg skulle være med i tetgruppa, og ikke dra nevneverdig.

For Maria visste at hun hadde en god spurt og stolte helt på den.

– Ja, jeg stolte på at spurtegenskapene mine skulle holde. Men at det skulle bli gull, nei, det turde jeg selvsagt ikke håpe på. Medalje trodde jeg var mulig, men dette var langt over all forventning, sier Wågan.

Ny gulljakt

Etter oppvisninga på 5.000 meter seiler Wågan opp i favorittsjiktet foran søndagens 10.000 meter.

– Det blir et nytt løp, så vi får se. Nå skal jeg glede meg over det jeg har opplevd her. En medalje i NM henger høyt. Det er tross alt et norsk mesterskap, sier hun og smiler godt.

Et realt gullsmil!