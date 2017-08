Kan være 1.500 år gammel

RØRVIK: Overleveringa av øksa som ble funnet på Kongsmoen tidligere denne uka sto til forventningene og vel så det.

– Vi fant øksa etter 20 minutter, og det var helt tilfeldig at vi startet der. Vi lette lenge etterpå, forteller Birger Aarmo da han møter fylkesarkeologen sammen med Sigmund Alsaker.

– Det blir en interessant diskusjon om det er ei vikingøks, eller om den er enda eldre, sier fylkesarkeolog Lars Forseth, som dermed bekrefter av øksa er minst like gammel som finneren Ørjan Kvaløy og grunneier Aarmo hadde trodd.

– Vi har sett ei tilsvarende øks fra folkevandringstid. Da var det mye uro, og økser ble brukt i den sammenhengen, sier Alsaker, og legger til:

– Jeg skjønner at det var stor begeistring da dere fant denne. Jeg har aldri funnet noe sånt.

Fylkesarkeologen mener øksa skal være laget ved bretting og sveising, og sier det blir spennende å se tilstanden når den har blitt renset og konservert.

Tilsvarende funn er gjort bare ti ganger i Midt-Norge de siste ti årene, og fylkesarkeologen sier det meste som blir levert inn er artikler av bronse.

– Det blir spennende å rense av øksa, og se om det er spor etter glødeskall der. Om denne har ligget i ei branngrav eller ikke kan jeg ikke avgjøre nå, sier han, og forteller at det var vanlig at våpnet ble begravd ved sida av avdøde.

– Kan det være treverk i øksa, slik at det går an å datere det? spør Aarmo, og får til svar at fylkesarkeologen skal spille inn at det bør tenkes på det når øksa skal konserveres.

Selv synes Aarmo at det var utrolig artig å få bekreftelse på at stridsøksa er minst så gammel som de trodde.

– Det er veldig artig å få bekreftet at dette er ei veldig gammel øks, og at den faktisk kan være eldre enn vi først antok, sier han, og forteller at det var stor jubel da øksa ble funnet tidligere i uka.

– Jeg gikk rundt og gliste og småflira i ei time etterpå, sier han.

– Nå håper jeg den blir tatt vare på og utstilt etter hvert. Det hadde vært artig om den hadde kommet tilbake til distriktet.