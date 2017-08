Nå står Anne fjellstøtt på Otterøya

OTTERØYA: Etter å ha bodd flere steder omkring i Norge gjennom studier og jobb, måtte Anne Kirsten Ruset fra Valldal på Sunnmøre og samboeren fra Otterøya ta et viktig valg da de stiftet familie. Enten flytte heim til Sunnmøre, eller til Namdalen og Namsos.

Da det ikke ble Sunnmøre, satte Ruset tre krav.

– Vi skulle bo på Otterøya, ha sjøutsikt og bo på en gård, forteller 40-åringen.

Fra bygd til bygd

Ruset innrømmer at hun var litt skeptisk til valget da de bestemte seg for å kjøpe gården de i dag bor på.

– Jakt og fiske var på en måte det eneste jeg visste om Otterøya, og det var to interesser jeg egentlig ikke hadde. Nå er jeg jo nesten blitt litt opptatt av det, smiler Ruset.

Det første året på ny plass brukte 40-åringen på å føle seg heime. Nå føler hun at det er nettopp Otterøya hun kommer fra.

– Når jeg hilser på folk, presenterer jeg meg som om jeg kommer fra Otterøya, og ikke Sunnmøre. Det er jo litt spesielt når jeg tenker på hvor stor tilknytning jeg har til heim- plassen min lenger sørvest, smiler hun.

Aktiv innflytter

Selv om det begynner å bli noen år siden Ruset satte kursen mot Trøndelag og Otterøya, har hun som innflytter til øya markert seg på mange måter på de årene.

– Da jeg først tok det valget, har det vært viktig for meg å engasjere meg i bygda. Å være aktiv når du bosetter deg en ny plass, har vært positivt. Jeg er blitt tatt veldig godt imot av folk på øya, og det motiverer meg når folk støtter opp om det vi engasjerer oss i, sier hun.

Ruset er leder i Otterøy kultur- forum, der bredbånd og gang- og sykkelveg har vært noen av kamp- sakene.

– Det er litt artig at bredbånd har vært en av sakene jeg har kjempet for, når jeg er så lite teknisk av meg som det går an, smiler Ruset.

– Men det skjer noe når du bosetter deg på ny plass. Gjennom Otterøy kulturforum ønsker vi å videreformidle det som folk på øya er opptatt av, sier hun.

– Hva er folk på Otterøya opptatt av nå for tida, da?

– Vi har jo lagt bak oss noen år der både ny skole og Heimen har vært viktige saker, og vi er veldig heldige som har fått et helt nytt oppvekstsenter. Nå blir neste sak å få gang- og sykkelveg realisert, smiler hun.

Fra bratte til passelige fjell

Ruset sammenlikner mye av de verdiene og miljøet som er på Otterøya med heimplassen sin på Sunnmøre. Selv om hun savnet fjellene vest i landet i starten, er hun blitt mer vant med den namdalske naturen.

– Noe av det første jeg tenkte da vi flyttet hit, var at fjellene var så små sammenliknet med de bratte og høye fjellene på Sunnmøre. Nå tror jeg kanskje fjellene her er mer passelige, mens fjellene på Sunnmøre er i bratteste laget, smiler hun.

– Så dere er glad i naturen?

– Når vi ikke er på jobb og gjør andre ting, bruker vi ikke lang tid før vi går oss en tur i skogen eller fjellet. Det er nok noe med det beste med å bo på Otterøya. Å ha sjø og fjell i nærheten betyr mye, men også alle folkene som bor her, sier hun.

– Når du er inne på naturen. Hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Sunnmøringer liker å gå opp på et fjell der vi kan se ned på heim- plassen vår, så da må det nesten bli Stuvfjellet rett opp for gården. Når vi er der, vet vi at det ikke er flere oppoverbakker igjen, sier Ruset.