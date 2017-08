To personer snoket rundt i Namsos

Klokken 01.00 fikk politiet melding om at to personer med lommelykt var observert ved to biler utenfor et byggefirma i Namsos.

- Innringer gjorde seg til kjenne overfor de to, og da stakk de av. Vi har ikke identiteten på dem og det ser ikke ut til at de har gjort noe galt, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Rune Reinsborg.

Skyet vær

Værvarselet i Namdalen preges av grått. Temperaturen er ventet å ligge på 10-12 grader. I Grong kan det komme litt regn på dagen i dag, ifølge yr.no.

«Skiftande bris, på kysten nordaust bris. Opphaldsver. Frå i føremiddag nordvest opp i frisk bris. Skiftande skydekke. Regnbyer», heter det i meteorologens tekstvarsel for Trøndelag fredag.

Intet nytt å melde fra Statens vegvesen fredag morgen. Skal du ut å ferdes langs veiene i Nord-Trøndelag kan det likevel være greit å ta en titt på trafikkmeldingene. De finner du her. (Ekstern lenke)

Pe-Torsa

Les hva Namdalsavisas anmelder mener om årets Pe-Torsa i Kvelia.

På samme sted kan du lese om Maria Wågan fra Namsos, som i helga deltar på NM i friidrett i Sandnes.

Avisa har også en sak fra Norgeskonferansen i Lierne, der Ingebrigt Steen Jensen holdt foredrag.

- Vi må ha det mer moro sammen, sa han blant annet.

Hos Trønder-Avisa handler det om Rosenborgs seier over Ajax. Les alt om det her.

Kan bli solgt

Gårsdagens fotballkamp i Trondheim, er også tema i hovedstadspressen fredag morgen.

Dagbladet skriver blant annet om bråk i Ajax etter tapet.

Hos Aftenposten meldes det om bedring i økonomien.

- Norsk økonomi er i ferd med å hente seg inn etter nedturen i oljen. Kjøpeglade forbrukere leder an på veien mot bedre tider, skriver avisen.

VG melder at den 23 år gamle asylsøkeren Roya Hashemi, som ble funnet død i en bil ved Feiring tirsdag, ble drept av kjæresten