Kåret til årets butikk og årets butikksjef

GARDERMOEN: – Jeg går egentlig bare og tenker på hva som skjedde lørdag kveld. Det er litt uvirkelig, sier Line Flaat, som er butikksjef i G-Sport Namsos.

Gratulasjonene har strømmet inn etter at hederen ble kjent lørdag kveld. Utdelinga skjedde på kjededagene til G-Sport på Gardermoen.

– Vi har fått masse gratulasjoner, det kommer masse folk bortom for å snakke med meg, sier hun.

– Du visste ingenting på forhånd?

– Jeg visste at vi hadde et bra år i butikken i 2016, omsetningsmessig. Vi scoret på alle målbare tall, men var litt svak på snittsalg, for å være med helt i toppen. Jeg trodde vi måtte være på topp i alle kategorier. At vi skulle dra i mål dette er derfor fantastisk, sier Flaat.

75 butikker

Sportsbutikken konkurrerte med 75 forhandlereide butikker i Norge om prisen.

– Den største overraskelsen var likevel å bli kåret til årets butikksjef. Det hadde jeg aldri drømt om i det hele tatt. Da jeg ble ropt om på scenen, sa jeg bare "hæ". Jeg ble stille da jeg fikk spørsmål om hva jeg følte nå, sier Flaat.

Hun hadde knapt rukket å sette seg ned for å fordøye prisen før hun ble ropt opp på nytt: Som mottaker av prisen for årets butikk for forhandlereide butikker.

– Det hadde jeg ikke trodd vi skulle få. Men det er første gang noen har dratt i land både årets butikk og årets butikksjef samtidig. Så jeg føler at jeg har vært med på noe stort. Men jeg fikk summet meg og takket mine kjære medarbeidere, sier hun og trekker fram spesielt sine faste ansatte Kari Akseth og Johan Jørstad. I tillegg har hun to deltidsansatte og ei ekstrahjelp på lønningslista.

Teamwork

– Dette er ikke noe som jeg klarer alene. Dette er teamwork, som fungerer på alle nivå, fastslår hun.

Den tidligere alpinisten beskriver det å stå på scenen for å motta prisene slik:

– Det er tøffere enn å stå ned en bratt alpinbakke, for det er jeg god på, sier hun.

– Men nå sier de jeg er god på å drive butikk også. For jeg driver butikk med min lidenskap og mitt egenskap, jeg bare elsker å holde på med dette. Samtidig er jeg heldig som har så gode medspillere, som drar lasset sammen med meg, fortsetter Flaat, ikek så rent lite rørt av rosen hun har fått i løpet av helga.

Motivasjon

Line Flaat har jobbet i G-Sport i fem år.

Hun er ikke i tvil om at utmerkelsene fungerer som den reneste vitaminpilla i tida framover. For hun har slett ikke tenkt å legge beina på bordet og bare nyte synet av prisene.

Mens deler av sportsbransjen sliter med røde tall, peker pila fortsatt oppover for butikken i Namsos, som omsatte for nær 11 millioner kroner i fjor.

– Første halvår i 2017 har vi fire prosent økning. Det er ikke alle som opplever det samme. For det virker som om det er litt trøtt for tida. Derfor må vi bare være kreative og tenke framover, sier Line Flaat.

G-Sport Namsos eier 50 prosent av Erik Sakshaug i Sakshaug sport, 25 prosent av Tor Morten Media i butikken i Grong, mens Line Flaat har ei eierandel på 20 prosent.

– Vi er den eneste av butikkene som Erik eier som har medeier, sier Line.

Foruten sine medarbeidere i Namsos, trekker hun fram Erik Sakshaug og Håvard Wiseth, som gode sparringpartnere i butikkdrifta.

– Vi blir godt fulgt med, og vi blir målt nøye. Vi må levere, sier hun og smiler.

– Men det er kundene som er i butikken som vi er avhengig av for å lykkes, legger Flaat til.