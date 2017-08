Ny medalje til Maria Wågan

SANDNES: 25-åringen fra Namsos har hatt et stort hoved-NM i friidrett i Sandnes.

Fredag kveld løp hun inn til gull på 5.000 meter med solid personlig bestenotering.

Godformen var åpenbart i behold på den doble distansen.

Men da 3.000 meter gjensto, rykket de to argeste rivalene ifra. Luka klarte hun aldri å tette.

Selv om hun ikke klarte å kopiere medaljevaløren fra to dager før, leverte hun på nytt et meget solid løp, med personlig rekord.

Hun løp inn til 34.55,16. Ei rekordforbedring på 17 sekunder.

– Det ble rett og slett for langt, sier Maria Wågan til NA.

Hun medgir at hun ikke er trent for 10.000 meter, vel vitende om at NM i Sandnes var andre gang i karrieren hun løp distansen i konkurranse. Ilddåpen under mesterskapet i fjor resulterte i 10. plass.

– Jeg klarte å henge med teten i rundt 7.000 meter, men da var det slutt. Jeg måtte konsentrere meg om å holde tredjeplassen, sier namsosingen.

– Jeg ønsket at det skulle bli et lureløp, så jeg kunne hengt med inn og stolt på spurten. Men det ble det jo ikke. De knekte meg rett og slett. Likevel er jeg veldig glad for å få medalje på 10.000 meter, fortsetter Wågan.

– Satt 5.000 meteren i kroppen?

– Nei. Kroppen er fin. Men jeg var mentalt sliten, og fikk en liten utladning etter gullet. Det var vel så tøft som selve løpet, sier Wågan.

Vienna Søyland Dahle fra Skjalg tok et suverent gull med sluttida 34.29,32. Live Solheimdal fra Vidar kapret sølvet med 34.37,04.

