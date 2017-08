Uavgjort i lokaloppgjøret

4. divisjon

Namsos - Rørvik 2-2 (1-1)

NAMSOS: Namsos var favoritter og hadde de fleste og største sjansene i Kleppen søndag ettermiddag.

Men Rørvik straffet hjemmelaget på to dødballer og fikk med seg ett poeng etter å ha lagt ned en formidabel arbeidsinnsats.

- Vi dro ned tempoet og lå kompkt bak. Jeg føler derfor at uavgjort er et greit resultat, sa Rørvik-trener Per Ivar Fornes etter kampen.

Tidligere Rørvik-spiller Kay Rune Edvardsen scoret begge målene for Namsos, mens Kenneth Indergård og Torbjørn Bach sørget for nettkjenning og jubel i Rørvik-leiren.

I overkant av 200 tilskuere fulgte lokaloppgjøret.