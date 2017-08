Bomavgift på Fosslandsvegen

GRONG: Grong formannskap har sagt ja til en søknad fra grunneierne om å innføre bomavgift for Fosslandsvegen skogsbilveg.

Avgifta settes til 50 kroner per tur for personbiler og traktorer, 70 kroner for lastebiler og 30 kroner for mopeder og motorsykler.

Et årskort for personbiler og traktorer vil koste 330 kroner og det er fastsatt at gebyret for ikke betalt avgift vil bli ti ganger den aktuelle avgiftskategorien. Det er ei forutsetning at inntektene skal gå til vedlikehold av vegen.