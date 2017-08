Ingen klar debattvinner – se opptak her

NAMSOS: Det er bare to uker igjen til Stortingsvalget og en uke til skolevalget som gjennomføres 4. og 5. september. Mandag møttes ungdomspartiene til dyst i Namsos.

I den første av to paneldebatter mandag var temaene, skole og utdanning, og distrikts- politikk.

Lokalsykehus, fraværsgrense i videregående, bolyst, politi- reform, landbrukspolitikk, yrkesfag, fri fart og veg- utbygging. det var bare noen av temaene debattantene rakk å mene noe om i løpet av de omkring 60 minuttene som var satt av til den første skolevalgdebatten i Namdalen.

Helt enige og helt uenige

Og selv om representantene for de ulike ungdomspartiene var grunnleggende uenige i hvem som skal ha ansvaret for den videregående opplæringa, var de samtidig rørende enige om at det må satses mer på yrkesfag.

– Vi trenger fagfolk, ikke bare akademikere, fastslo Sps Ada Arnstad. Resten av partiene samtykket.

AUF mente det må satses på fylkeskommunene for å styrke skoletilbudene der folk bor, mens Høyre og Frp mente det var sløsing med penger og at kommunen burde ta over oppgaven.

Fraværsregelen var et annet område hvor det var tydelig skille mellom SV og Rødt på den ene sida, og Høyre og Frp på motsatt fløy.

Etter 60 minutter ble kampen avblåst og skal vi bedømme – helt subjektivt – ut fra applausen etter hver sluttappell fra partiene, vil Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Rødt sanke en god del stemmer blant førstegangsvelgerne i Namdalen, mens politikken til MDG, SV, Høyre og Frp begeistret noe mindre. KrF og Venstre nådde ikke like godt fram til ungdommene i den første debatten.

Har bestemt seg

Et stort flertall av ungdommene og førstegangsvelgerne som overhørte den første debatten, har allerede valgt sitt parti.

En uhøytidelig måling live via mobil viste at blant de 190 som svarte på spørsmålet om de hadde bestemt seg for hva de skulle stemme, svarte 134 at de hadde bestemt seg, 19 bestemte seg ut fra det som ble sagt i debatten, 13 hadde ikke bestemt seg ennå, mens 24 svarte at de trenger mer tid før de velger parti.