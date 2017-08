62 av 70 bjørner er skutt i Sverige

JÄMTLAND: Det svenske jegerforbundet krever at det skal felles flere bjørn under årets jakt etter at det ble skutt 62 av 70 bjørner allerede etter første uke med jakt.

– Når så mange bjørner allerede er skutt i Jämtlands län den første uka, viser det at det er flere bjørner her enn det kvoten sier, skriver Peter Eriksson og Gun Fahlander i brevet.