Rolig natt – vindfull dag

I følge politiloggen har det vært ei rolig natt i hele fylket. Det er ingen meldinger fra Namdalen.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at utgravingene av gravhaugene på Purkholmen i Ottersøy er ferdige.

Du kan og lese om at Nordisk Reinskinn Compagnie flytter virksomheten til Namsos etter snart ti års drift i Namdalseid.

Toppsaken på VG.no tirsdag morgen er at Nord-Korea har avfyrt et missil som passerte over nordlige Japan tirsdag morgen. Japans statsminister ser på handlingen som «en svært alvorlig trussel». Her kan du lese saken.

Været

Det er sendt ut kulingvarsel for området Rørvik - Melbu.

– Fra tirsdag ettermiddag sørvestlig stiv kuling, 15 m/s, fra sent tirsdag kveld periodevis sterk kuling, 20 m/s, skriver Yr.no.

Vinden vil øke fra klokken 14.00.

– Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap.

Her er meteorologens værvarsel for hele Trøndelag tirsdag:

Økning til sørvestlig liten kuling på kysten og utsatte steder, fra i formiddag stiv kuling. Perioder med regn og regnbyger. I kveld enkelte regnbyger på kysten, ellers lettere vær.