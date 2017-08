Blytung fulltreffer fra Overhallas metallkonge

Anmeldelse:

Satyricon

«Deep Calleth upon Deep»

Terningkast: 5

Fire år har gått siden Satyricon – med overhallingen Sigurd Wongraven i spissen – ga ut sitt forrige album. Forsmaken på det kommende albumet vitner om et band som har gått dypt i sine røtter og hentet opp nye, spennende smaker. For tittelsporet «Deep Calleth upon Deep» er ei kompleks og sammensatt blanding av det beste fra ulike årganger av Satyricon.

Denne gangen er lydbildet strippet ned, og det kler dem bedre enn det mer «kommersielle» uttrykket de har hatt på 00-tallet. Men bandet mister ikke noen av tyngden, for riffene i versene er noe av det hardeste og groovy de har laget. Refrenget er litt lettere og skaper en balansert palett.

Trommene og gitaren ligger fremst i lydbildet, og på dette området er likhetene størst med den norske svartmetallkanonen som ble skapt på tidlig 90-tall.

Det fete grunnriffet er låtas røde tråd, og det geleider deg gjennom noe av det beste bandet har gjort. Nå er det bare å glede seg til plata 22. september.