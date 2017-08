– Det ser ikke så aller verst ut

NAMSOS: Rypejakta skytes i gang om kort tid. Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultater basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge.

– Generelt er det best i sør, men heller ikke så verst i Trøndelag, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Spent før sesongen

I disse dager går mer enn 25.000 rypejegere og gleder seg til fine høstdager i fjell og skog – og for de fleste er turen viktigst.

– Rypejakt er først og fremst naturopplevelser, lange dager ute med helsebot for kropp og sjel og hyggelig samvær med to- og firbente venner. Etter noen magre år og en forsiktig oppgang i 2016 er det spenning knyttet til antall ryper i fjellet i 2017, sier Lande.

Fjellstyrenes årlige takseringer danner grunnlag for jakttider, kvoter og eventuelt andre reguleringer til beste for jegere og rypebestanden. Fjellstyrene forvalter jakta for allmennheten i 30 millioner dekar statsallmenningsareal sør for Nordland. Jakt og fiske i disse områdene er populært på grunn av generell god forvaltning, tilgjengelighet og akseptable priser.

– Takket være stor innsats fra frivillig takseringspersonell og mange fuglehunder har man fått en indikasjon på hvor mye ryper man kan forvente å finne i fjellet. I tillegg har Hønsfuglportalen.no og samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Høgskolen i Hedmark og Nord-Trøndelag vært til stor nytte, forteller Lande

Slik ser det ut i Namdalen

Årets rypetaksering i Namsskogan viser en økning i rype per kvadratkilometer fra 6,7 i 2016 til 8,9 i 2017. Kyllingproduksjonen per par er 3.

– Det er stor variasjon mellom terrengene og fjellstyret har fattet vedtak om å opprettholde samme kvote på rype som i fjor, opplyser fjelloppsyn Sissel Grongstad.

Det vil si at det kan felles inntil to ryper per jeger per dag hvorav maksimalt én kan være lirype. Fredning av brunfugl oppheves. Det kan felles inntil én skogsfugl per jeger per dag. Fullstendig vedtak og begrunnelse kan ses på fjellstyrets hjemmeside.



Fjellstyrene i Lierne opplyser at tetthet av rype hos dem er beregnet til samme nivå som i 2016. Det er meget ujevnt i terrenget, noen steder er det bra med liryper, andre steder er det dårlig. Det var bra med stamfugl i mars april, men kald og sein vår har ført til lav og ujevn kyllingproduksjon.



Etter at rypebestanden i Snåsa har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang. Dette gjelder både i antall observerte fugl per kvadratkilometer og kyllingproduksjon. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller egg, noe som tyder på omlegging.

Det er sett en del stamfugl på vårparten, men takseringsresultater viser at det fortsatt er ujevnt med fugl i terrenget. Selv om nedgangen ikke er stor vurderer Snåsa fjellstyret det som riktig å sette ned dagskvoten i år som et godt føre-var-tiltak. Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir to ryper per jeger per dag fra 15.09.17 og til og med 23.12.17, og én rype per jeger per dag fra 1. januar 2018 og ut februar 2018. Det innføres en dagskvote på to skogsfugl/jeger/dag.



Namdalseid fjellstyre opplyser at man i år har en tetthet på 17 (10,5 i 2016). Produksjonen er lavere enn i 2016 (4,5 mot 8,6 i 2016). For statsallmenningene i Namdalseid blir jaktsesongen fra 10.09 – 01.11.17 for rype og skogsfugl/storfugl.

Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om eventuelt forlengelse. Resten av de jaktbare artene følger jakttidsrammen for arten. Kvotene er satt til to ryper per dag per jeger med at maks uttak av ti ryper i perioden 10.09 – 01.11.17. I tillegg kan man felle én skogs-/storfugl per dag per jeger, men røy er fredet.

Positive resultater

Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband oppsummerer resultatene i RypeRapporten som positive. Det ligger an til et godt rypeår i sør og et middels år i Trøndelag.

– Det finnes variasjoner mellom nærliggende områder, og man må være forsiktige med å bruke tallene på tetthet ukritisk. Takseringsområdene er mye mindre enn den totale statsallmenningen, så hos et fjellstyre kan det takseres i det beste habitatet, mens det i et annet område kan takseres i et gjennomsnittshabitat, sier Lande.

– Stort sett kan vi glede oss over bre med ryper i fjellet, som sikrer at de 25.000 småviltjegerne hos fjellstyrene får flotte dager i fjellet, legger han til.