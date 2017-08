Brakvalg for Senterpartiet

NAMSOS: Et brakvalg for Sp ville forårsaket rød-grønt flertall på Stortinget dersom elevene på Olav Duun vgs. i Namsos fikk bestemme. Valget er gjennomført med en deltakerprosent på 89,3 og ville ført til et regjeringsskifte, og det var Ap som fikk de aller fleste stemmene.

Elevene stemte som følger:

Ap 29,3 prosent, Sp 24,2 prosent, Høyre 11,9 prosent, SV 8,2 prosent, Frp 6,2 prosent, Miljøpartiet de grønne 4 prosent, Piratpartiet 3,7 prosent, KrF 1,9 prosent, Alliansen 1,9 prosent. 2.2 prosent av elevene på Olav Duun vgs. stemte på andre partier enn de som er listet opp foran.

