Inviterer til Nasjonal bibliotekdag

NAMSOS: Bibliotekene feirer dagen på mange forskjellige måter: med kake, ordførerbesøk, litteraturkviss, høytlesing for barn, posesalg for utgåtte bøker eller gebyrfri dag.

– Vi oppfordrer alle bibliotekglade til å ta turen innom biblioteket nettopp denne dagen for å vise at bibliotek er viktig for deg, sier leder for Norsk Bibliotekforening avd. Nord-Trøndelag, Brit Arna Susegg

– Gode skolebibliotek gir barna bedre læringsmiljø og mulighet til å søke kunnskap og inspirasjon på egne premisser, legger hun til.

Bibliotek er den kulturinstitusjonen som når flest mennesker og de fleste har et forhold til bibliotek og litteratur. Folkebibliotekstatistikken viser at aktivitet og besøk i folkebibliotekene øker.

– Nasjonal bibliotekdag skal vise fram alle slags bibliotek over hele landet. Dette gjelder alt fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen.