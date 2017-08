Sjansesløsing kostet Namsos seieren

NAMSOS: Jakob Grindberg og Bjarne Falch Skaret laget nesten 30 mål for juniorlaget i vårsesongen. Nå har den ene flyttet til Bodø, den andre til Trondheim. Og uten spissduoen på banen ble det mye sjansesløsing da Byåsen kom på besøk onsdag.

Spillemessig dominerte NIL 1. omgang fullstendig, men gjestene gikk til pause med 1-0-ledelse etter en personlig feil hos hjemmelaget.

Etter hvilen utlignet Namsos da en Byåsen-spiller stusset ballen i eget mål, før midtbanespiller Tobias Øien Alstad knallet inn 2-1-målet etter flotte kombinasjoner og et skudd fra 20 meter som gikk stang inn.

Det så ut til å gi en fortjent hjemmeseier, men to minutter på overtid utlignet Byåsen til 2-2 på et frispark. Surt for Namsos, som spilte en god kamp hvor spesielt Alstad, midtstopper Sondre Langås og keeper Erik Meidal utmerket seg.

NIL ligger fortsatt på andreplass i 0.divisjon, fire poeng bak Ranheim.