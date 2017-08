Tre filmer, tre sjangere, tre kamper på liv og død

NAMSOS: Det blir full fart når duoen Ryan Reynolds og Samuel L. Jackson barker sammen i actionkomedien «The Hitman’s Bodyguard». Verdens beste livvakt må passe på en leiemorder som skal vitne i en internasjonal rettssak, og for å overleve fram til den starter, må de legge sine ulikheter til side.

I «Tulip fever» er det andre former for action som står på programmet. En aldrende kjøpmann hyrer en ung maler til å male et portrett av seg selv og sin unge kone. Den unge kona og kunstneren faller imidlertid for hverandre. For å få være sammen iverksetter de en livsfarlig og dristig plan.

Er du redd for hai og dypt vann, er kanskje ikke «47 Meters Down» noe for deg. Eller kanskje er den midt i blinken? To søstre på ferie i Mexico, og den ene av den er innstilt på å kvitte seg med stempelet hun fikk av ekskjæresten. Han kalte henne nemlig kjedelig. Søstrene bestemmer seg dermed for å senkes under vann i et metallbur for å svømme med haiene. Men hva skjer vel da? Kjettingen ryker. Med under en times oksygentilgang igjen blir det raskt, for ikke å si umiddelbart, en kamp på liv og død.

«Biler 3», «Ballerina» og «Emojifilmen» fortsetter ei uke til i Namsos.

I Grong vises barnefilmen «Biler 3» søndag og onsdag, og akkompagneres av «The Hitman’s Bodyguard» og «Tulip fever» på de respektive dagene.

På Kolvereid vises «Biler 3» søndag.