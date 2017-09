«Hybelhuset» i Røyrvik selges

RØYRVIK: Formannskapet i Røyrvik går inn for at kommunestyret vedtar å selge «Hybelhuset» til Røyrvik scooter og maskin AS for 50.000 kroner.

Prisen er satt så lavt fordi det vil påløpe betydelige kostnader om kommunen skal sette området i stand. Bedriften har planer om å utvikle eiendommen for å videreutvikle sin næringsvirksomhet.

Det er ei forutsetning for salget at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Røyrvik sentrum til forretning, kontor og industri.