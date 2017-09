I dag åpner kunstner Halldis Sagmo Galleri Gammelskolen for publikum i Skorovatn.

– Der vil jeg presentere ulike maleri og fototrykk og vise hvordan jeg arbeider, forteller Sagmo – som flere ganger årlig inviterer til liknende malekurs i sitt atelier i den gamle skolen.

Tilbudet er et av mange som foregår under helgas Skorovasmarsjen. Senere i kveld blir det blant annet konsert med tenor Are Hembre og pianist Trond Hustad i Skorovatn kapell.