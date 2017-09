Serie

«Patriot»

Regi: Steve Conrad

Hovedroller: Michael Dorman og Kathleen Munroe

Aldersgrense: 15 år

Du har neppe sett noe som ligner på dette. En CIA-agent må skaffe seg jobb i et rør-selskap, en bransje han vet ingen ting om. Trikset er at selskapet har business i Iran, og her forsøker han å bringe penger til fraksjonen som ikke er ute etter å sikre landet atomvåpen. Ikke bare vet John null og niks om rør, han er ikke veldig interessert i å lære. Problemer med sjefen skaper problemer, og for å holde på jobben må han dele sin hemmelige CIA-bakgrunn med flere og flere. Serien er veldig rar og annerledes. Med på oppdragene tar han sin bror, eller sin far. Dette må du nesten se. Ses på Amazon Prime.