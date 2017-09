Mangler varmt vann - utsetter bassengåpning

TRONES: Det ble ikke noe av fredagens planlagte åpning av svømmebassenget på Trones. Årsaken var mangel på varmtvann.

«Når det gjelder planlagt åpning for offentlig badedag i Trones svømmehall, må vi dessverre opplyse om at vi må utsette åpningsdag til vi kan bekrefte at vannet varmes opp», informerer Namsskogan kommune på sin heimeside.

Der opplyses det at arbeidet med å få satt inn nødvendige elementer i svømmehallen ikke ble gjort før torsdag.

«Da trengs en del dager før man kan få temperaturen opp i minimum 25 grader samt renset vannet tilstrekkelig» skriver kommunen.