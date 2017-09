Papirmølla

Håndholdt

«Papers Please»

Maskin: Iphone, Android, PC

Utgiver: Lucas Pope

Aldersgrense: Tillatt for alle

Hva gjør du hvis du har makta? I «Papers Please» er du grensevakt og avviser eller godtar visum-søknader fra immigranter. Du tjener penger ved å raskt og korrekt utføre papirarbeid, noe du sårt trenger siden ungene og kona behøver mat og medisiner. Du må sjekke dokumentasjonen immigrantene har med seg, og overser du feil blir det fratrekk på lønna. Men hva om det kommer noen som virkelig trenger hjelp? Selv om de mangler noen stempel i papirene? Noen har kalt Papers Please for et empatispill, og det stemmer. Det er mange hjerteskjærende valg du må gjøre.