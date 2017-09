Rett fra levra

Podkast

«Heimelaga»

Utgiver: Erlend Osnes

Sjanger: Humor

Aldersgrense: Tillatt for alle

Erlend Osnes sa opp i P3 for å gjøre stand up og podkast. Det kan ha vært en helt grei avgjørelse. For selv om jeg ikke har sett han gjøre noe live, så er Osnes smått genial på podkast. Mannen kan holde solopraten gående så lenge som bare det, og snakker om smått og stort fra sitt liv uten at jeg mister interessen. Nå skal det sies at første episode er treig, men den fjerde og siste viser at mannen er på vei til et helt greit sted. Jeg vil sammenligne sendingene med det stand up-komiker Bill Burr leverer. Det hele er avhengig av om du liker humoren. Så spørs det om de kan fortelle ei historie. Det kan de.