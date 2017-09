Spent foran prisutdeling mandag

– Vi er en av åtte nominerte som kom til finalen, og jeg må innrømme at jeg er litt spent før jeg drar til Bodø denne helga, sier styrer i Gammelstua friluftsbarnehage, Kine Lysberg Lund.

I alt 52 barnehager fra hele landet ble foreslått og altså åtte valgt ut blant disse.

Prisen for årets barnehage deles årlig ut av arbeidsgiver og interesseorganisasjonen PBL – Private Barnehagers Landsforbund. De organiserer og representerer 1.940 barnehager med over 27.000 ansatte over hele landet.

Blant kriteriene som vurderes er: Omdømme, kvalitet, pedagogisk profil, god og tydelig ledelse, tilfredse foreldre, godt arbeidsmiljø og sykefravær.