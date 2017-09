Dette kan det koste fra 2018

Du vil kunne reise innenfor hele sone 4 – som ut fra kartskissen i forslaget omfatter kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Høylandet, Flatanger, Grong og Snåsa, for 37 kroner for en enkelt billett en veg. Krysser du de mest aktuelle sone grensene mellom sone 4, sone 6 – Ytre Namdal, sone 5 Namsskogan, Røyrvik, Lierne eller sone 3 NØ – Innherred sør til Åsen il du uansett betale kun for to eller tre soner.

Her er noen eksempler før rabatter og eventuelt flerreisebillett. Dagens pris i parentes.