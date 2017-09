Uvanlig skoledag ved kverna

LEIRVIKA: – Her er det veldig god stemning, sier Stig Haug, og peker ned på de 27 elevene som har tatt turen til Leirvika.

Nede ved gårdskverna sitter elever og lærere samlet og er i full gang med å spise pannekaker. De har akkurat fått ei innføring i hvordan kverna fungerer.

– Dette er ei gårdskvern som har stått her i flere hundre år, og ungene er veldig interesserte i å se hvordan den virker.

Så og lærte

Det er elevene i 1. til 7. klasse fra Foldereid oppvekstsenter som har tatt turen til kverna, og hovedmålet er at de skal få se hvordan ting ble gjort før i tida.

Lærer Dagrun Anita Laugen forteller at dette er noe de tar elevene med på hvert tredje år.

– Vi legger det inn i undervisninga, og vi er veldig glade for at de tar imot oss så elevene får se det med egne øyne.

Etter matpausen blir vannet satt på igjen, og Steinar Vennevik og Kåre Leirvik viser fram hvordan melet blir laget.

– Jeg vet ikke om noen andre kverner som er i drift i området, sier Vennevik, som forteller at det er registrert at kverna var i bruk så langt tilbake som i 1670.

Elevene som så på da kverna satte i gang synes det var både spennende og lærerikt.

– Det er artig å være her i dag, sier Nette Vennevik.

– Vi har fått smakt på melet og sett hvordan de lager det.

Flere av elevene var glade for å få lære litt historie i praksis.

– Det er veldig artig å være her, for da slipper vi å skrive noe, sier Nikolai Skeie.

– Det var naturlig at de laget melet sånn. De hadde ikke noe annen måte å gjøre det på. Men jeg lurer på hvordan de har klart å lage kverna, sier Mari Melvold Govasli.

– Veldig viktig

Steinar Vennevik og Kåre Leirvik forteller at det er gjort mye arbeid på kverna i det siste. Vennevik har hatt ansvaret for vedlikeholdet, og har brukt mange timer her. Renna har blitt oppgradert, og demninga ble byttet ut for omtrent ett år sida.

– Kverna er i god stand, og varer i mange år framover såframt isen ikke tar den, sier Haug, som påpeker at det er viktig at elevene kommer hit og får et innblikk i historien.

– Jeg synes det er veldig viktig. Elevene får vite om hvordan folk levde før i tida, og hvordan de skaffet seg mat. Samtidig er det viktig at de får se hva som har foregått og fortsatt skjer i nærområdet.