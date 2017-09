351 billetter revet vekk

NAMSOS: – Jeg bestemte meg for å prøve å få billett da jeg leste om det i NA, sier Unni Iversen.

Hun hadde møtt opp i god tid for å sikre seg billett til konserten i NTE Arena den 20. september i forbindelse med kronprinsparets besøk.

– Har du vært på kongelig konsert tidligere?

– Nei, men jeg og min mann Rolf har vært på slottsball, det var vel i 2005, smiler hun.

Analogt virket best

Presis klokka 17.00 mandag ettermiddag åpnet salget, eller rette sagt utdelinga av gratisbilletter til konserten.

– I alt har vi 351 billetter tilgjengelig for publikum, mens 49 billetter er reservert det kongelige følget, offisielle gjester og presse, sier leder kulturarenaer i Namsos, Roger Grande.

Slik blir kronprinsparets namdalsbesøk Fra 20. til 22. september skal Kronprinsen og Kronprinsessen på besøk til Nord-Trøndelag. Iløpet av oppholdet skal de innom seks namdalske kommuner.

Planen var at salget over disk og på nett skulle skje samtidig, men denne gangen sviktet nettløsninga, slik at de omkring 30 som hadde møtt opp personlig kunne puste lettet ut i køen, men begrensninga på fire billetter per person gjaldt for dem også.

– Det er en teknisk feil, noe mer vet jeg ikke foreløpig, sier Grande.

Ved 17.30 var det fortsatt ikke åpnet på nett, og da var det omkring 150–160 billetter igjen.

Senere på kvelden var alle billettene revet vekk.

Sikkerhet

Det vil bli forholdsvis strenge sikkerhetstiltak i forbindelse med konserten.

Slik at alle som skal på konsert må innen 12. september registrere seg med navn. Alle som møter opp til konserten må huske legitimasjon. Det gjelder både barn og voksne.

Hvis du har billett, men vet at du ikke kan gå likevel vil kommunen/kinoen ha igjen den eller de billettene som blir til overs slik at de kan dele dem ut til noen andre.

Konserten er nemlig gratis og Namsos kommune ved ordfører Arnhild Holstad er vertskap.