Ber om ny varetektsfengsling av voldsmann?

NAMSOS: Det var 21. august at en ungdomsskoleelev i Namsos ble angrepet av en landsmann

og skåret med en skarp gjenstand i ansiktet. Ungdomsskoleeleven ble sendt til sykehus, og landsmannen ble pågrepet og satt i arrest. Varetektsperioden utløper tirsdag denne uka.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi kommer til å be om forlenget varetekt. Det blir avgjort i løpet av tirsdagen, sier lensmann Svenn Ingar Viken hos Politiet i Namsos og Fosnes.

19-åring varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha utøvd grov kroppsskade Politiet: – Vi tror volden er æresrelatert Politiet tror bakgrunnen for voldshendelsen på Namsos ungdomsskole mandag er æresrelatert. Tirsdag ble en 19-åring varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha utøvd grov kroppsskade.

– Det skal gjennomføres en del avhør både mandag og tirsdag som vil være avgjørende for om vi ber om forlenget varetekt eller ikke.

– Hvor langt har politiet kommet i etterforskninga av saken?

– Vi har avhørt en god del personer i og rundt miljøet de to tilhører, både folk på skolene og i det offentlige systemet. Vi jobber etter en hypotese om at hendelsen er æresrelatert, det har vi fanget opp via dialogen med partene, og det står vi for, sier lensmann Viken.

– Ingen trenger å føle seg utrygge – Vi har ikke noe grunnlag for at elever ved Namsos ungdomsskole eller andre skolelever i Namsos skal føle seg utrygge på skolen etter det som har skjedd.