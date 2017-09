Vikatunnelen stengt fra i kveld

NAMSOS: Mandag morgen har politiet ingenting å melde om fra i natt.

– Det har vært særdeles stille, sier operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt.

Fra klokka 22.00 i kveld vil Vikatunnelen i Namsos være stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Den vil åpne igjen klokka 06.00 i morgen, melder Statens vegvesen.

Været

Ifølge værmeldinga til Yr.no skal det bli en fin dag i Namdalen, med oppholdsvær og perioder med sol.

Temperaturen vil ligge på 16 til 18 grader i ytre og midtre strøk av Namdalen, mens Lierne vil få en temperatur på rundt 11 grader.

Nyheter

I dagens NA kan du lese at fellesnemda for Trøndelag vil forenkle takstsystemet og gjøre det til dels mye billigere å reise med buss.

Tradisjonsrikt terrengløp i strålende sol: Harald har deltatt 40 ganger Follalunken har blitt arrangert uavbrutt på Kolvereid siden 1978. Like lenge har Harald Lorentzen vært med, og søndag sprang han sitt 40. løp.

Bygdedag på Bergsmo Flatbrød og landbruksnostalgi Lukta av nystekt flatbrød blandet seg med duren fra tilårskommen landbruksredskap da både grongninger, overhallinger og andre tilreisende besøkte bygedagen på Bergsmo.

Les også at den nypensjonerte kommunalsjefen for oppvekst i Grong møtte på jobb første dag som pensjonist, og at det ble seks namdalske medaljer under Ungdomsmesterskapet i friidrett.